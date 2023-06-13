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Почти 80% казанцев отвлекаются на рабочие дела во время отпуска

Почти 80% казанцев отвлекаются на рабочие дела во время отпуска

Большинство работающих казанцев вынуждены отвлекаться от отпуска на решение рабочих проблем. В общей сложности с такой ситуацией сталкиваются 78% работников, показал опрос, проведенный сервисом по поиску работы SuperJob.

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