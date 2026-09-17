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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Легендарные конференции Спортса’’ возвращаются. Первый гость – комментатор Станислав Минин

Помните старые добрые конференции на Спортсе’’? Те самые, где Денис Казанский по полочкам разбирал трансферы «МЮ» и перспективы «Торонто» в плей-офф НХЛ, Юрий Розанов превращал обычный ответ в увлекательную лекцию по истории футбола, а Василий Уткин одной культовой фразой из трех слов отправлял троллей в виртуальное путешествие.

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