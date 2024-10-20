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В Москве поймали 18-летнего барнаульца, который похитил у пенсионерки 8 млн рублей

В Москве поймали 18-летнего барнаульца, который похитил у пенсионерки 8 млн рублей

Также задержали его подельника. Обоих парней заключили под стражу В Москве задержали 18-летнего барнаульца и 19-летнего новосибирца, которые похитили крупную сумму денег у пенсионерки, сообщает МВД Медиа.

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