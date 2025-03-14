Боец Гостуха: ВСУ обстреливают освобожденные районы кассетными снарядами

Украинская армия пытается сдержать наступление ВС РФ Украинская армия забрасывает освобожденные ВС РФ районы Курской области кассетными боеприпасами, сообщил РИА Новости российский боец с позывным «Гостуха».
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