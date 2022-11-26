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Малкин об увлечении сына футболом: «Он влюбился, собирает наклейки игроков с ЧМ-2022, всех знает. В Майами с хоккеем сложнее»

Евгений Малкин рассказал об увлечении своего сына Никиты футболом.  – Никита Малкин уже добивается успехов в хоккее? Жена и сын были на юбилейном матче.

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