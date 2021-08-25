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Пять стран Запада объединятся, чтобы противодействовать влиянию России на Украине

Пять стран Запада объединятся, чтобы противодействовать влиянию России на Украине

Страны Запада планируют сообща противодействовать влиянию России на Украине. Великобритания, Канада, Швеция, Швейцария и Соединенные Штаты договорились о создании специального фонда, говорится в сообщении британского посольства в Киеве в Facebook.

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