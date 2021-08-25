Пять стран Запада объединятся, чтобы противодействовать влиянию России на Украине

Страны Запада планируют сообща противодействовать влиянию России на Украине. Великобритания, Канада, Швеция, Швейцария и Соединенные Штаты договорились о создании специального фонда, говорится в сообщении британского посольства в Киеве в Facebook.
Страны Запада планируют сообща противодействовать влиянию России на Украине. Великобритания, Канада, Швеция, Швейцария и Соединенные Штаты договорились о создании специального фонда, говорится в сообщении британского посольства в Киеве в Facebook.
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