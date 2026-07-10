"Не все поляки безрассудны и подлы". Польский политик доказал это делом

Польский политик Кшиштоф Толвиньский, лидер партии "Фронт", сообщил в социальной сети X, что купил медицинские наборы для российских военнослужащих, участвующих в боевых действиях, и отправил их на фронт.
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