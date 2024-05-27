Новоаннинцы в десятке лучших спортсменов региона! 🏆Шестое место в областном смотре-конкурсе на лучшую организацию физкультурно - спортивной работы в 2023 занял отдел культуры и спорта администрации Новоаннинского муниципального района среди районов с населением свыше 30 тысяч жителей! Но эта заслуга не одного отдела, а всех, кто причастен к развитию физической культуры и спорта в муниципальном районе – это учителя физической культуры, тренеры-преподаватели Новоаннинской ДЮСШ, центр тестирования ГТО, ветераны спорта, энтузиасты, которые своим примером пропагандируют здоровый образ жизни среди населения, участвуют во всех районных спортивных мероприятиях и спартакиадах, а так же сборные команды района, которые успешно защищают честь района на региональных и всероссийских соревнованиях по различным видам спорта.