Никакой другой этнос не может «похвастаться» такой степенью криминализации, которая зиждется на определенной «идеологии». В цыганской среде преступная деятельность считается естественным занятием

ВУ

Владимир Уфимцев

Как, Маша Сейидова, дочка зам. редактора местной газеты "Горняцкая правда", которая немного поработала на местном "телеканале", уже зам.Главы бывшего шахтерского городка? Ах да, мадам Лощинина уехали отдыхать в Турцию... Ну да, это городок, который летом утонул от ливней и 13 000 человек (!) из частного сектора подали заявления на компенсацию, потому что лишились единственного жилища... А сегодня в городке шахтеров с лета (!) не работает городская канализация, потому что горе-шабашники на выходе, простите, дерьма на очистные сооружения, заложили "не того диаметра" трубы... И дерьмо затопило практически весь старый жилой фонд города: заполнило все подвалы "сталинок" и "хрущевок", днем и ночью работают помпы, подаренные Русской Медной компанией (спасибо им) для борьбы с летним паводком... А Глава города отдыхает в Турции, нет ее в городе... И губернатору пришлось прервать свой отпуск... где то там, в Дубаях... на похороны успел прилететь. Вот так и живем, от летнего паводка до бунта народного...