ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

46 275 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Костоглод
    Перетрахивать."Внутриполитическ...
  • Наталья Волкова
    Непонятно, зачем бабла столько ввалили в этот донецк? Теперь хохлы хвост поднимаютВ донецком кафе з...
  • Александр Хироников
    "В 1985—1987 годах проходил службу в Советской армии, в 24-й мотострелковой Железной дивизии, на территории Прикарпат...«С 12 до 90 лет» ...

Никакой другой этнос не может «похвастаться» такой степенью криминализации, которая зиждется на определенной «идеологии». В цыганской среде преступная деятельность считается естественным занятием

Никакой другой этнос не может «похвастаться» такой степенью криминализации, которая зиждется на определенной «идеологии». В цыганской среде преступная деятельность считается естественным занятием

Здесь фактически никто не работает в общепринятом смысле, зато преступным промыслом занимаются почти все: мужчины, женщины, дети, старики.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АЛЕКСАНДР Крымский
Дядя Адольф во войны этими отродиями печи крематориев в лагерях топил. Цыгане если не уберетесь из России будем вами кочегарки топить. Хоть какая то польза будет.
Ответить
11 час.
ВУ
Владимир Уфимцев
Как, Маша Сейидова, дочка зам. редактора местной газеты &quot;Горняцкая правда&quot;, которая немного поработала на местном &quot;телеканале&quot;, уже зам.Главы бывшего шахтерского городка? Ах да, мадам Лощинина уехали отдыхать в Турцию... Ну да, это городок, который летом утонул от ливней и 13 000 человек (!) из частного сектора подали заявления на компенсацию, потому что лишились единственного жилища... А сегодня в городке шахтеров с лета (!) не работает городская канализация, потому что горе-шабашники на выходе, простите, дерьма на очистные сооружения, заложили &quot;не того диаметра&quot; трубы... И дерьмо затопило практически весь старый жилой фонд города: заполнило все подвалы &quot;сталинок&quot; и &quot;хрущевок&quot;, днем и ночью работают помпы, подаренные Русской Медной компанией (спасибо им) для борьбы с летним паводком... А Глава города отдыхает в Турции, нет ее в городе... И губернатору пришлось прервать свой отпуск... где то там, в Дубаях... на похороны успел прилететь. Вот так и живем, от летнего паводка до бунта народного...
Ответить
7 час.
Ина Куликова
Так все же Сарафанова или Манжосова? Разночтение какое то...
Ответить
7 час.

Картина дня

наверх