Здесь фактически никто не работает в общепринятом смысле, зато преступным промыслом занимаются почти все: мужчины, женщины, дети, старики.
Никакой другой этнос не может «похвастаться» такой степенью криминализации, которая зиждется на определенной «идеологии». В цыганской среде преступная деятельность считается естественным занятием
Комментарии
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АЛЕКСАНДР Крымский
Дядя Адольф во войны этими отродиями печи крематориев в лагерях топил. Цыгане если не уберетесь из России будем вами кочегарки топить. Хоть какая то польза будет.
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11 час.
ВУ
Владимир Уфимцев
Как, Маша Сейидова, дочка зам. редактора местной газеты "Горняцкая правда", которая немного поработала на местном "телеканале", уже зам.Главы бывшего шахтерского городка? Ах да, мадам Лощинина уехали отдыхать в Турцию... Ну да, это городок, который летом утонул от ливней и 13 000 человек (!) из частного сектора подали заявления на компенсацию, потому что лишились единственного жилища... А сегодня в городке шахтеров с лета (!) не работает городская канализация, потому что горе-шабашники на выходе, простите, дерьма на очистные сооружения, заложили "не того диаметра" трубы... И дерьмо затопило практически весь старый жилой фонд города: заполнило все подвалы "сталинок" и "хрущевок", днем и ночью работают помпы, подаренные Русской Медной компанией (спасибо им) для борьбы с летним паводком... А Глава города отдыхает в Турции, нет ее в городе... И губернатору пришлось прервать свой отпуск... где то там, в Дубаях... на похороны успел прилететь. Вот так и живем, от летнего паводка до бунта народного...
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7 час.
Ина Куликова
Так все же Сарафанова или Манжосова? Разночтение какое то...
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7 час.
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