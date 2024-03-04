Ценою собственной жизни. В зоне СВО боевой пёс спас бойцов русской армии, захватив вражеский дрон

Пёс Балбес вцепился зубами в украинский БПЛА, так образом спас несколько солдат на поле боя.Невероятный случай накануне случился на поле боя, когда в зоне видимости наших бойцов появился вражеский беспилотник, начинённый взрывчаткой.
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