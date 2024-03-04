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Ценою собственной жизни. В зоне СВО боевой пёс спас бойцов русской армии, захватив вражеский дрон

Ценою собственной жизни. В зоне СВО боевой пёс спас бойцов русской армии, захватив вражеский дрон

Пёс Балбес вцепился зубами в украинский БПЛА, так образом спас несколько солдат на поле боя.Невероятный случай накануне случился на поле боя, когда в зоне видимости наших бойцов появился вражеский беспилотник, начинённый взрывчаткой.

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Комментарии
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Игорь Человек
Я это воспринимаю только как брехню - фейк!  Дрон камикадзе летит со скоростью ДО 160 км ч!  Это, что же за животное такое, что оно догнало дрон??  Гепард  самое быстрое животное и то несколько секунд  бежит со скоростью 110 км. ч.   Слава СОВЕТСКИМ учителям  которые учили думать башкой, а не жопой!
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