Ценою собственной жизни. В зоне СВО боевой пёс спас бойцов русской армии, захватив вражеский дрон

Игорь Человек

Я это воспринимаю только как брехню - фейк! Дрон камикадзе летит со скоростью ДО 160 км ч! Это, что же за животное такое, что оно догнало дрон?? Гепард самое быстрое животное и то несколько секунд бежит со скоростью 110 км. ч. Слава СОВЕТСКИМ учителям которые учили думать башкой, а не жопой!