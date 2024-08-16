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Царьград

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Меркурис: из-за атаки ВСУ в Курской области Зеленского ждут большие проблемы

Меркурис: из-за атаки ВСУ в Курской области Зеленского ждут большие проблемы

Британский эксперт заявил, что логику действий киевского режима сложно понять.По мнению британского эксперта Александра Меркуса, Владимира Зеленского ждут большие проблемы из-за решения атаковать Курскую область на фоне поражений ВСУ в Донбассе.

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