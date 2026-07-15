«Иноходец» как носитель «Бандеролей»

БПЛА «Иноходец» с новым боеприпасом на внешней подвеске. Кадр из репортажа ТК «Россия»С прошлого года российская армия применяет крылатую ракету воздушного базирования «Бандероль» (заводское обозначение S8000).
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