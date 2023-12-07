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Мы соседи по планете

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Желудевые дятлы, или Как построить социализм на отдельно взятом дереве

Желудевые дятлы, или Как построить социализм на отдельно взятом дереве

Дятлы — удивительные птицы, над которыми изрядно потрудилась матушка-природа. Они способны целыми днями долбить своими клювами древесину, подвергая свой мозг невероятным нагрузкам, которые за считаные минуты убили бы любое другое живое существо.

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