Желудевые дятлы, или Как построить социализм на отдельно взятом дереве

Мы соседи по планете

Дятлы — удивительные птицы, над которыми изрядно потрудилась матушка-природа. Они способны целыми днями долбить своими клювами древесину, подвергая свой мозг невероятным нагрузкам, которые за считаные минуты убили бы любое другое живое существо.