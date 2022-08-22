Участники АрМИ «Мастер-оружейник» и «Полевая кухня» с экскурсией посетили древний город Самарканд в Узбекистане

Участники АрМИ «Мастер-оружейник» и «Полевая кухня» с экскурсией посетили древний город Самарканд в Узбекистане

Научные достижения ученых, достигнутые несколько веков назад, вызвали восхищение у посетителей. Военнослужащие с интересом случали гидов и делали памятные фотографии.

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