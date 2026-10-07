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«Будет компенсация»: В бюджете на 2027–2029 годы предусмотрены средства на компенсации по советским вкладам

«Будет компенсация»: В бюджете на 2027–2029 годы предусмотрены средства на компенсации по советским вкладам

Проект федерального бюджета на очередную трёхлетку, внесённый правительством в Госдуму осенью 2026 года, содержит отдельную статью расходов, которая касается миллионов российских семей.

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