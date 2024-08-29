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Аналитик Меркурис: на Красноармейском направлении у ВСУ рушится линия фронта

Аналитик Меркурис: на Красноармейском направлении у ВСУ рушится линия фронта

Британский аналитик и военный эксперт Александр Меркурис заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) столкнулись с серьезными проблемами на Красноармейском направлении (украинское название — Покровск), поскольку там у них рушится линия фронта.

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