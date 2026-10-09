«Россия почувствовала реальную возможность закончить войну сейчас и в свою пользу» – экс-чиновник Минобороны Украины

Удары дронами по мостам – это пристрелка, Россия готовится бить куда более тяжёлым вооружением. Об этом на своём канале заявил экс-директор департамента внутреннего аудита и финансового контроля Минобороны Украины Максим Гольдарб, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».