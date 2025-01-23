В Поморье вновь ожидаются снегопады и морозы

Согласно прогнозу Северного УГМС, температура воздуха опустится до -8,-13 градусов, а на западе области до -2 градусовСогласно прогнозу Северного УГМС, температура воздуха опустится до -8,-13 градусов, а на западе области до -2 градусовОблачно с прояснениями.
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