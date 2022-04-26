В Новосибирске студентка сбежала от пяти похитителей через окно

Официальный представитель Следственного комитета России (СКР) по Новосибирской области Екатерина Петрушина сообщила, что в столице региона четыре жителя Самары и один местный житель обвиняются в похищении 18-летней студентки и вымогательстве.
Официальный представитель Следственного комитета России (СКР) по Новосибирской области Екатерина Петрушина сообщила, что в столице региона четыре жителя Самары и один местный житель обвиняются в похищении 18-летней студентки и вымогательстве.
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