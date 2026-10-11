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Пронедра

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Дело Закаморного из Минобороны, в чём обвиняют и что известно

Дело Закаморного из Минобороны, в чём обвиняют и что известно

За что задержан уже бывший министр Минобороны Сергей Закаморный, какую сумму взятки вменяют, по какой статье идёт дело и какие решения уже приняты судом и ведомством.

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