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Царьград

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С 1 сентября в России вступили в силу сразу несколько новых законов

С 1 сентября в России вступили в силу сразу несколько новых законов

Сегодня вступили в силу новые изменения в законодательствеС 9 сентября для подачи иска о расторжении брака гражданам России придётся заплатить 5 000 рублей.

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