Polymarket Sees 69% Chance Guilfoyle Out By Month's End As Trump, Rubio Weigh Firing Prediction markets have dramatically repriced the tenure of Kimberly Guilfoyle as US Ambassador to Greece.
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