Рогов: ЗАЭС укомплектовали сотрудниками для работы

РИАМО - 24 дек. Россия проинформировала Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) о необходимом для эксплуатации штате Запорожской атомной электростанции, написал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.
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