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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Реплика на попытку госпереворота в Сербии

Реплика на попытку госпереворота в Сербии

Ничто не ново под луной, новых партитур не написано, на белградском Майдане голосят участники государственного переворота.

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