Во Владивостоке медуза ужалила ребенка

Во Владивостоке наблюдается активизация медуз. В конце прошлой недели в больницу обратились родители ребенка, который был ужален морским животным во время купания, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу КГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи» города Владивостока.