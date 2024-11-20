По разным данным: немецкие барражирующие боеприпасы для Украины БПЛА Helsing HX-2 Karma. Фото Telegram / BMPDНедавно Германия пообещала передать Украине большую партию барражирующих боеприпасов.
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По разным данным: немецкие барражирующие боеприпасы для Украины БПЛА Helsing HX-2 Karma. Фото Telegram / BMPDНедавно Германия пообещала передать Украине большую партию барражирующих боеприпасов.
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