Мошенники научились опустошать кошельки орловцев через наушники

Правительство Орловской области предупреждает жителей региона о новой схеме мошенничества. Злоумышленники используют уязвимость беспроводных наушников, чтобы следить за потенциальной жертвой или украсть персональные данные.
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