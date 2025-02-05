Также Путин подписал закон о штрафах за продажу несовершеннолетним опасных газосодержащих товаров бытового назначения, в том числе баллончиков со сжиженным газом для заправки зажигалок.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Также Путин подписал закон о штрафах за продажу несовершеннолетним опасных газосодержащих товаров бытового назначения, в том числе баллончиков со сжиженным газом для заправки зажигалок.