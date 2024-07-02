Постпред США при НАТО Смит: Альянс возглавит координацию военной помощи Киеву

Постпред Соединённых Штатов Америки при Организации Североатлантического Договора Джулианн Смит проинформировала о том, что военный блок будет координировать все действия, направленные на поддержку киевского режима и проведение обучающих курсов для боевиков.
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