Утечка: Подробности следующего масштабного аддона для The Elder Scrolls Online, которы...

Утечка: Подробности следующего масштабного аддона для The Elder Scrolls Online, который добавит город из OblivionРазработчики из студии ZeniMax Online на днях анонсировали важную презентацию сразу после Xbox Developer Direct, которая раскроет их планы на будущее обновление для The Elder Scrolls Online и представит новое дополнение к игре.