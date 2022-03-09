4 марта творческий коллектив нашей школы поздравил работников открытого акционерного общества ´Эковер-ПРО´ с предстоящим праз...

4 марта творческий коллектив нашей школы поздравил работников открытого акционерного общества ´Эковер-ПРО´ с предстоящим праздником Днём 8 мартаЖенщины предприятия были тронуты талантом юных дарований и отблагодарили ребят сладкими подарками .
4 марта творческий коллектив нашей школы поздравил работников открытого акционерного общества ´Эковер-ПРО´ с предстоящим праздником Днём 8 мартаЖенщины предприятия были тронуты талантом юных дарований и отблагодарили ребят сладкими подарками .
Свежие комментарии