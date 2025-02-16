При пожаре в Динском районе Кубани погибла пенсионерка

При пожаре в Динском районе Кубани погибла пенсионеркаСледственным отделом по Динскому району СКР ведется доследственная проверка в связи с пожаром в частном доме в станице Новотитаровской, в результате которого погибла пожилая местная жительница.
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