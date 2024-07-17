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Саудиты заявили об ответке Западу встав на защиту России

Саудиты заявили об ответке Западу встав на защиту России

Сегодня 1,6K прочитали В мире уже давно закрепилась одна интересная тенденция: когда о нормах международного права начинают говорить в США, то соблюдать их обязаны абсолютно все без исключения, а когда речь об аналогичных юрисдикциях заходит в других странах, то глаза на нее можно благополучно закрыть.

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