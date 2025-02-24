Злоумышленники в Сети пустили фейк о смерти смоленского губернатора Василия Анохина

ЦУР Смоленской области: «Сгенерированный нейросетями ролик появился в ряде телеграм-каналов» Неизвестные запустили в интернете фейк о смерти губернатора Смоленской области Василия Анохина По информации smolensk-i.
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