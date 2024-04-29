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Новости: Севастополь, Крым, Россия

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Правительство РФ освободило некоторые организации от НДФЛ

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление о расширении перечня некоммерческих организаций, гранты, премии и призы которых не облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ, 13%).

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