«Хаббл» запечатлел классическую галактику

Галактика NGC 3430 / © ESA / Hubble & NASA, C. Kilpatrick Этот объект дальнего космоса напоминает Млечный Путь, но в отличие от нашей галактики у NGC 3430 отсутствует перемычка (вытянутое светящееся образование из газа и звезд, соединяющее ядро со спиральными рукавами).