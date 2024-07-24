«Хаббл» запечатлел классическую галактику

Галактика NGC 3430 / © ESA / Hubble & NASA, C. Kilpatrick Этот объект дальнего космоса напоминает Млечный Путь, но в отличие от нашей галактики у NGC 3430 отсутствует перемычка (вытянутое светящееся образование из газа и звезд, соединяющее ядро со спиральными рукавами).
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