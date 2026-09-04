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Пятый канал

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Южнокорейский депутат учил русский язык по TikTok прямо во время заседания

Южнокорейский депутат учил русский язык по TikTok прямо во время заседания

Депутат Национального собрания Южной Кореи Сон ен Гиль во время заседания парламента записывал русские выражения с видео в TikTok, среди которых были фразы «Я так устал» и «Нужно кофе!».

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