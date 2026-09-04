Южнокорейский депутат учил русский язык по TikTok прямо во время заседания

Депутат Национального собрания Южной Кореи Сон ен Гиль во время заседания парламента записывал русские выражения с видео в TikTok, среди которых были фразы «Я так устал» и «Нужно кофе!».
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