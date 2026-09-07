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Под площадью в Генте обнаружили пять уровней средневековых захоронений

Под площадью в Генте обнаружили пять уровней средневековых захоронений

Археологи обнаружили средневековое кладбище под площадью Власмаркт в бельгийском Генте. По предварительным оценкам, под землёй могут находиться останки более 240 человек.

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