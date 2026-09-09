В Британии уволили учителя из-за компрометирующего поиска на YouTube

В британской школе Moreton Hall учителя уволили после того, как ученицы увидели его историю поиска на YouTube.
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