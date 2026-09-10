Минздрав Кузбасса сообщил о спасении подростка после вейпа

В Кемерове 16-летний подросток оказался в больнице с тяжёлым поражением легких после двух лет курения вейпа.
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