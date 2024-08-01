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Россиянин в социальных сетях оправдал атаки украинских беспилотников и был задержан ФСБ

Россиянин в социальных сетях оправдал атаки украинских беспилотников и был задержан ФСБ

В Алтайском крае сотрудники ФСБ задержали 34-летнего местного жителя за комментарий в социальных сетях, в котором он оправдывал атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на социальные объекты Москвы.

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Комментарии
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ИГ
Ирина Галивец
Ну вот откуда у нас берутся такие твари? На передовую его срочно!
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19 час.

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