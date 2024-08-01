Россиянин в социальных сетях оправдал атаки украинских беспилотников и был задержан ФСБ

В Алтайском крае сотрудники ФСБ задержали 34-летнего местного жителя за комментарий в социальных сетях, в котором он оправдывал атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на социальные объекты Москвы.
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