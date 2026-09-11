Минюст России исключил Понасенкова из списка иностранных агентов

Министерство юстиции России убрало Евгения Понасенкова из реестра иностранных агентов. Согласно официальному заявлению, исключение связано с утратой признаков иностранного агента.
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