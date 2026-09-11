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Царьград

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Минюст России исключил Понасенкова из списка иностранных агентов

Минюст России исключил Понасенкова из списка иностранных агентов

Министерство юстиции России убрало Евгения Понасенкова из реестра иностранных агентов. Согласно официальному заявлению, исключение связано с утратой признаков иностранного агента.

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