Новый моечный комплекс запустили в троллейбусном депо в Иркутске

Иркутские троллейбусы теперь моют в новом комплексе, который запустили в троллейбусном депо. Качество очистки кузовов будет выше, сообщил директор муниципального предприятия «Иркутскгортранс» Сергей Майок.
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