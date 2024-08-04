Беспорядки в Великобритании после нападения с ножом на детей

В Великобритании продолжаются массовые беспорядки после нападения на детей в городе Саутпорт. Акции протеста проходят не только в этом городе, но и в других частях страны, включая Манчестер, Лондон, Хартлпул, Портсмут и Лидс.
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