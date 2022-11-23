smi.today

4 079 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Anlrey Boracow
    Если есть разведданные о противнике, о стягивании личного состава, техники и вооружения, о формировании усиленных под...Украинские подраз...
  • Anlrey Boracow
    А этот самый Шурыгин, он кто? Эксперт? Какой эксперт, звание, крайняя должность в Армии(а может и вовсе не служил), ч...Шурыгин назвал тр...
  • Александр Денисов
    Опять что то пустое.Маски сорваны: Пу...

Глава Бразилии потребовал аннулировать часть голосов на прошедших выборах

Глава Бразилии потребовал аннулировать часть голосов на прошедших выборах

Иск в суд с требованием аннулировать голоса, зафиксированные определенными моделями электронных урн для голосования на прошедших президентских выборах подал действующий президент страны Жаир Болсонару 22 ноября, сообщил телеканал CNN Brasil.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх