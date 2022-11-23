Глава Бразилии потребовал аннулировать часть голосов на прошедших выборах

Иск в суд с требованием аннулировать голоса, зафиксированные определенными моделями электронных урн для голосования на прошедших президентских выборах подал действующий президент страны Жаир Болсонару 22 ноября, сообщил телеканал CNN Brasil.
Иск в суд с требованием аннулировать голоса, зафиксированные определенными моделями электронных урн для голосования на прошедших президентских выборах подал действующий президент страны Жаир Болсонару 22 ноября, сообщил телеканал CNN Brasil.
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