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Третьяк сравнил новую арену «Торпедо» со стадионами в США: «Это стопроцентно ее очень большое преимущество»

Третьяк сравнил новую арену «Торпедо» со стадионами в США: «Это стопроцентно ее очень большое преимущество»

Трехкратный олимпийский чемпион, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк оценил новую арену «Торпедо», сравнив ее с американскими и канадскими.

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