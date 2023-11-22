Замечали ли вы, что есть люди, которые годами не изменяют своему стилю? Или же, наоборот, постоянно меняются, причем кардинально? Психологи объяснили, как по прическе можно определить скрытые черты характера и что она вообще может рассказать о человеке.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии