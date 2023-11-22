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Что прическа может рассказать о характере человека — отвечают психологи

Что прическа может рассказать о характере человека — отвечают психологи

Замечали ли вы, что есть люди, которые годами не изменяют своему стилю? Или же, наоборот, постоянно меняются, причем кардинально? Психологи объяснили, как по прическе можно определить скрытые черты характера и что она вообще может рассказать о человеке.

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