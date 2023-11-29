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Врач-флеболог рассказал о причинах возможного отрыва тромба: какие напитки и продукты сгущают кровь

Врач-флеболог рассказал о причинах возможного отрыва тромба: какие напитки и продукты сгущают кровь

Среди причин отрыва тромба длительное неудобное положение, наследственность и острая инфекция.По мнению врача-флеболога Дробязко возможными причинами отрыва тромба могут стать длительное неудобное положение, наследственность и острая инфекция, сообщает Правда.

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