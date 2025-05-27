26 фактов о динозаврах, одних из самых впечатляющих существ, живших на Земле

Факты о древних ящерах, из которых ясно, что они были уникальными животными. Многие из нас видели их в фильмах «Парк Юрского периода», «Земля до начала времён» и «Динозавр», но что мы на самом деле знаем о древних животных? Что они правили миром более 170 млн лет, а потом исчезли и что киношники сделали тираннозавра Рекса одним из самых известных динозавров планеты.
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