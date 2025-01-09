Киллеры-неонацисты, блогеры-миллионеры и коррупционеры из Минобороны: какие приговоры в 2025 году будет обсуждать вся Россия?

Наступивший 2025 год обещает быть богатым на резонансные судебные процессы: ожидается, что приговоры вынесут участникам неонацистских группировок, готовившим громкие покушения в России, блогерам, которых обвиняют в многомиллионных мошенничествах и уклонении от уплаты налогов, а также высокопоставленным чиновникам из Минобороны, уличенным в коррупции.